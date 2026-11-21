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Президент Владимир Зеленский допустил возможность трехсторонней встречи Украины, США и России на саммите G20. В то же время официального приглашения на саммит Украина пока не получила

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление президента.

По словам Зеленского, несколько мировых лидеров предложили США пригласить Украину на саммит.

"Безусловно, если они нас пригласят, мы будем участвовать", – отметил президент.

Он пояснил, что сначала советники по вопросам безопасности должны согласовать повестку переговоров и определить, каких результатов могут достичь стороны. Только после этого станет ясно, где именно может состояться встреча.

Зеленский также выразил надежду увидеть результаты переговорного процесса еще до Рождества.

Напомним, Владимир Зеленский 19 ноября провел встречу со специальным представителями президента США Стивом Виткоффом, Джаредом Кушнером и европейскими советниками по национальной безопасности.