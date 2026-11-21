Иллюстративное фото: из открытых источников

В течение 20 ноября и в ночь на 21 ноября Силы обороны Украины поразили склад боеприпасов, два пункта управления российских войск и автомобильный мост через Северский Донец

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В частности, в районе населенного пункта Первомайское во временно оккупированном Крыму украинские военные поразили склад боеприпасов российского подразделения.

Также под удары попали два пункта управления войск РФ – вблизи Пришиба Запорожской области и Украинской Донецкой области.

Кроме того, в районе Луганска поражен автомобильный мост через реку Северский Донец. Российские войска используют эту переправу для снабжения горючего, боеприпасов и техники на фронт.

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Напомним, ранее украинские военные поразили сразу четыре пункта управления беспилотниками российских оккупантов. Удары нанесли на Запорожье, Херсонщине, Донбассе и территории России.