Украинские военные поразили склад боеприпасов в Крыму и мост в Луганской области
В течение 20 ноября и в ночь на 21 ноября Силы обороны Украины поразили склад боеприпасов, два пункта управления российских войск и автомобильный мост через Северский Донец
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
В частности, в районе населенного пункта Первомайское во временно оккупированном Крыму украинские военные поразили склад боеприпасов российского подразделения.
Также под удары попали два пункта управления войск РФ – вблизи Пришиба Запорожской области и Украинской Донецкой области.
Кроме того, в районе Луганска поражен автомобильный мост через реку Северский Донец. Российские войска используют эту переправу для снабжения горючего, боеприпасов и техники на фронт.
Масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Напомним, ранее украинские военные поразили сразу четыре пункта управления беспилотниками российских оккупантов. Удары нанесли на Запорожье, Херсонщине, Донбассе и территории России.