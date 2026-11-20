Ціни на пальне рухнули ще більше: які цінники на АЗС
В Україні ціни на пальне лишаються нестабільними через низку факторів. При цьому після тривалого зростання цін пальне почало дешевше
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 20 листопада середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 89,76 гривні за літр (-1,18);
- бензин А-95 – 85,85 гривні за літр (-0,64 гривні);
- бензин А-92 – 81,91 гривні за літр (-0,90 гривні);
- дизпальне – 100,27 гривні за літр (-0,56 гривні);
- автогаз – 62,40 гривні за літр (+0,01 гривні).
Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.
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