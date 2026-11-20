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В Украине цены на горючее остаются нестабильными из-за ряда факторов. При этом после продолжительного роста цен топливо начало дешевле

Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.

По состоянию на 20 ноября средние цены на АЗС в Украине:

бензин А-95 премиум – 89,76 гривны за литр (-1,18);

бензин А-95 – 85,85 гривны за литр (-0,64 гривны);

бензин А-92 – 81,91 гривны за литр (-0,90 гривны);

дизтопливо – 100,27 гривны за литр (-0,56 гривны);

автогаз – 62,40 гривны за литр (+0,01 гривны).

Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.