Цены на горючее рухнули еще больше: какие ценники на АЗС
В Украине цены на горючее остаются нестабильными из-за ряда факторов. При этом после продолжительного роста цен топливо начало дешевле
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 20 ноября средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 89,76 гривны за литр (-1,18);
- бензин А-95 – 85,85 гривны за литр (-0,64 гривны);
- бензин А-92 – 81,91 гривны за литр (-0,90 гривны);
- дизтопливо – 100,27 гривны за литр (-0,56 гривны);
- автогаз – 62,40 гривны за литр (+0,01 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
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