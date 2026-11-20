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20 листопада 2026 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив вирок чинному народному депутату України, якого викрили на одержанні 558 тисяч гривень неправомірної вигоди за сприяння приватним компаніям у перемозі на тендерах із постачання медичного обладнання для лікарень Житомирщини

Про це повідомили у ВАКС, передає RegioNews.

Суд визнав нардепа винуватим за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом. Йому призначили покарання у вигляді 3 років і 6 місяців позбавлення волі. Крім того, депутату заборонили протягом трьох років обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Вирок набере законної сили через 30 днів із дня проголошення, якщо його не оскаржать в апеляційному порядку.

За матеріалами досудового розслідування, у січні 2022 року народний депутат через довірену особу отримав 558 тисяч гривень. Ця сума становила 30% вартості договору на постачання системи ультразвукової діагностики, укладеного між комунальним підприємством — лікарнею у Житомирі — та приватною компанією.

Гроші призначалися за вплив на посадовців медичного закладу, щоб ті забезпечили перемогу підприємства у публічній закупівлі.

Крім того, обвинувачений гарантував, що й надалі використовуватиме свій вплив для забезпечення фінансування та реалізації ще двох договорів — на постачання системи магнітно-резонансної томографії та лапароскопічного обладнання. Загальна вартість цих закупівель перевищувала 38 млн грн. За це він також розраховував отримати "відкат" у розмірі 30%.

Обвинувальний акт скерували до суду ще у 2022 році. Однак протягом майже чотирьох років обвинувачений неодноразово не з'являвся на судові засідання.

Нагадаємо, в Сумській області викрили двох чиновників податкової служби. Вони обіцяли правоохоронцю не застосовувати штрафи під час перевірки, якщо він заплатить їм 80 тисяч гривень.