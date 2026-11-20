ВАКС засудив нардепа до 3,5 року за хабар на медичних тендерах
20 листопада 2026 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив вирок чинному народному депутату України, якого викрили на одержанні 558 тисяч гривень неправомірної вигоди за сприяння приватним компаніям у перемозі на тендерах із постачання медичного обладнання для лікарень Житомирщини
Про це повідомили у ВАКС, передає RegioNews.
Суд визнав нардепа винуватим за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом. Йому призначили покарання у вигляді 3 років і 6 місяців позбавлення волі. Крім того, депутату заборонили протягом трьох років обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.
Вирок набере законної сили через 30 днів із дня проголошення, якщо його не оскаржать в апеляційному порядку.
За матеріалами досудового розслідування, у січні 2022 року народний депутат через довірену особу отримав 558 тисяч гривень. Ця сума становила 30% вартості договору на постачання системи ультразвукової діагностики, укладеного між комунальним підприємством — лікарнею у Житомирі — та приватною компанією.
Гроші призначалися за вплив на посадовців медичного закладу, щоб ті забезпечили перемогу підприємства у публічній закупівлі.
Крім того, обвинувачений гарантував, що й надалі використовуватиме свій вплив для забезпечення фінансування та реалізації ще двох договорів — на постачання системи магнітно-резонансної томографії та лапароскопічного обладнання. Загальна вартість цих закупівель перевищувала 38 млн грн. За це він також розраховував отримати "відкат" у розмірі 30%.
Обвинувальний акт скерували до суду ще у 2022 році. Однак протягом майже чотирьох років обвинувачений неодноразово не з'являвся на судові засідання.
Нагадаємо, в Сумській області викрили двох чиновників податкової служби. Вони обіцяли правоохоронцю не застосовувати штрафи під час перевірки, якщо він заплатить їм 80 тисяч гривень.