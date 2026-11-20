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20 ноября 2026 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) объявил приговор действующему народному депутату Украины, разоблаченного на получении 558 тысяч гривен неправомерной выгоды при содействии частным компаниям в победе на тендерах по поставке медицинского оборудования для больниц Житомирщины

Об этом сообщили в ВАКС, передает RegioNews .

Суд признал нардепа виновным по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление влиянием. Ему назначили наказание в размере 3 лет и 6 месяцев лишения свободы. Кроме того, депутату запретили в течение трех лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Приговор вступит в законную силу через 30 дней со дня провозглашения, если его не обжалуют в апелляционном порядке.

По материалам досудебного расследования, в январе 2022 года народный депутат через доверенное лицо получил 558 тысяч гривен. Эта сумма составила 30% стоимости договора на поставку системы ультразвуковой диагностики, заключенного между коммунальным предприятием – больницей в Житомире – и частной компанией.

Деньги назначались за влияние на должностных лиц медицинского учреждения, чтобы те обеспечили победу предприятия в публичной закупке.

Кроме того, обвиняемый гарантировал, что и дальше будет использовать свое влияние для обеспечения финансирования и реализации еще двух договоров — на поставку системы магнитно-резонансной томографии и лапароскопического оборудования. Общая стоимость этих закупок превышала 38 млн. грн. За это он также рассчитывал получить откат в размере 30%.

Обвинительный акт был направлен в суд еще в 2022 году. Однако почти четыре года обвиняемый неоднократно не появлялся на судебные заседания.

Напомним, в Сумской области разоблачили двух чиновников налоговой службы. Они обещали правоохранителю не применять штрафы при проверке, если он заплатит им 80 тысяч гривен.