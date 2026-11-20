ВАКС приговорил нардепа к 3,5 годам за взятку на медицинских тендерах
20 ноября 2026 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) объявил приговор действующему народному депутату Украины, разоблаченного на получении 558 тысяч гривен неправомерной выгоды при содействии частным компаниям в победе на тендерах по поставке медицинского оборудования для больниц Житомирщины
Об этом сообщили в ВАКС, передает RegioNews .
Суд признал нардепа виновным по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление влиянием. Ему назначили наказание в размере 3 лет и 6 месяцев лишения свободы. Кроме того, депутату запретили в течение трех лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.
Приговор вступит в законную силу через 30 дней со дня провозглашения, если его не обжалуют в апелляционном порядке.
По материалам досудебного расследования, в январе 2022 года народный депутат через доверенное лицо получил 558 тысяч гривен. Эта сумма составила 30% стоимости договора на поставку системы ультразвуковой диагностики, заключенного между коммунальным предприятием – больницей в Житомире – и частной компанией.
Деньги назначались за влияние на должностных лиц медицинского учреждения, чтобы те обеспечили победу предприятия в публичной закупке.
Кроме того, обвиняемый гарантировал, что и дальше будет использовать свое влияние для обеспечения финансирования и реализации еще двух договоров — на поставку системы магнитно-резонансной томографии и лапароскопического оборудования. Общая стоимость этих закупок превышала 38 млн. грн. За это он также рассчитывал получить откат в размере 30%.
Обвинительный акт был направлен в суд еще в 2022 году. Однако почти четыре года обвиняемый неоднократно не появлялся на судебные заседания.
Напомним, в Сумской области разоблачили двух чиновников налоговой службы. Они обещали правоохранителю не применять штрафы при проверке, если он заплатит им 80 тысяч гривен.