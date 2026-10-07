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Під час польових робіт на Сумщині трактор наїхав на невідомий вибуховий пристрій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Внаслідок вибуху водій зазнав травм, його доставили до лікарні.

Під час обстеження території та прилеглої ділянки поля вибухотехніки виявили ще кілька небезпечних предметів, залишених внаслідок бойових дій.

Через високий ризик транспортування знахідок правоохоронці знищили вибухівку безпосередньо на місці шляхом контрольованого підриву.

Нагадаємо, вдень 12 вересня в акваторії Чорного моря у Коблевому на Миколаївщині стався вибух протидесантної міни. Загинуло подружжя, постраждала їхня донька та ще одна жінка.