Силы обороны поразили станцию РЭБ, пункты управления и склад оккупантов
В течение 21 октября и в ночь на 22 октября Силы обороны Украины нанесли ряд успешных ударов по важным объектам российских оккупантов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
В частности, украинские военные поразили станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Брянской области ПФ.
В Запорожской области ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт оккупантов в селе Вишневое и пункт управления беспилотниками в районе Ланкового.
Кроме того, в Луганской области вблизи Золотаревки подразделения ВСУ поразили состав материально-технических средств врага.
Такие удары существенно ослабляют возможности оккупантов атаковать украинские позиции с помощью дронов и обеспечивать свои войска на передовой.
Напомним, в течение суток 19 октября и ночью на 20 октября подразделения Сил обороны поразили пункты управления, склады обеспечения и места скопления врага на оккупированных территориях.