Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В течение 21 октября и в ночь на 22 октября Силы обороны Украины нанесли ряд успешных ударов по важным объектам российских оккупантов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В частности, украинские военные поразили станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Брянской области ПФ.

В Запорожской области ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт оккупантов в селе Вишневое и пункт управления беспилотниками в районе Ланкового.

Кроме того, в Луганской области вблизи Золотаревки подразделения ВСУ поразили состав материально-технических средств врага.

Такие удары существенно ослабляют возможности оккупантов атаковать украинские позиции с помощью дронов и обеспечивать свои войска на передовой.

Напомним, в течение суток 19 октября и ночью на 20 октября подразделения Сил обороны поразили пункты управления, склады обеспечения и места скопления врага на оккупированных территориях.