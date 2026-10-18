Скандальна постанова Кабміну: аналітичні центри вимагають мораторій на перегляд критеріїв бронювання

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Українські аналітичні центри закликали Кабінет Міністрів доопрацювати скандальний проєкт змін до правил бронювання, який передбачає створення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов’язаних, скорочення граничних лімітів бронювання та зміну порядку визначення підприємств критично важливими

Аналітичні центри підтримують боротьбу з фіктивним працевлаштуванням заради бронювання, однак вважають запропоновані механізми не адекватними та надмірними.

Про це йдеться у зверненні 16-ти провідних аналітичних центрів, що спеціалізуються на економічній політиці, до президента України, прем’єр-міністра, профільних міністрів та представників влади.

На їхню думку, замість адресних перевірок підприємств із ознаками зловживань уряд пропонує загальні обмеження, які можуть зачепити добросовісний бізнес. Експерти попереджають, що запропоновані обмеження можуть ускладнити роботу критично важливих підприємств, створити додаткові корупційні ризики та негативно вплинути на обороноздатність країни.

"Автори нових змін зазначають про схеми із влаштуванням псевдо-працівників при поточній моделі бронювання. При цьому боротись із такими схемами, якими користуються окремі підприємства – пропонують методом "килимових бомбардувань" замість якісних ризик-орієнтованих підходів. Це не вирішить проблеми, а лише завдасть значну шкоду економіці. Крім того – поза увагою залишаються більше 2 млн ухилянтів у розшуку, на які у першу чергу мала б бути зосереджена увага Кабінету міністрів" – зазначає Олег Гетман, координатор Економічної експертної платформи, коаліції аналітичних центрів.

За оцінкою експертів, створення Координаційного центру може збільшити строки розгляду питань, які стосуються критичності підприємств, із 10 до 17 робочих днів. Водночас для низки процедур не визначено чітких строків ухвалення рішень.

Ще одна проблема – відсутність чітких процедур скасування статусу критично важливого підприємства. У проєкті не визначено вичерпного переліку підстав для такого рішення, порядку повідомлення підприємства, строків надання пояснень і механізму оскарження. В аналітичних центрах нагадують, що втрата статусу може позбавити працівників підстав для відстрочки від призову. Це створює ризики для підприємств, які виконують оборонні контракти, ремонтують енергетичні об’єкти або забезпечують роботу критичної інфраструктури.

"Проєкт постанови в поточній редакції не відповідає заявленій меті, несе суттєві загрози для бізнесу, оборонної та економічної стійкості держави... Це створює надзвичайні корупційні ризики; рекомендації Центру є підставою для скасування статусу без процедурних гарантій, а перехідні положення щодо вже наданих статусів і бронювань відсутні; обмеження запроваджуються у найвразливіших для держави сферах і в найнесприятливіший період, без кількісної оцінки наслідків та без консультацій; суттєві зауваження Міненерго, Міністерства юстиції, Мінцифри та частково НАЗК залишилися без відповіді по суті", – сказано у зверненні.

Автори звернення закликали Кабмін доопрацювати проєкт постанови з урахуванням зауважень профільних міністерств, аналітичних центрів і бізнес-спільноти.

Звернення підписали такі аналітичні центри: Центр соціально-економічних досліджень – CASE Україна, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, Інститут соціально-економічної трансформації, Центр економічної стратегії, Український інститут правової політики, Мережа захисту національних інтересів "АНТС", Growford Institute, Інститут податкових реформ, Асоціація податкових консультантів, Інститут економічного лідерства, Аналітичний центр Advanter Group, Офіс шеф-економіста КБС, Аналітична група Економічної експертної платформи, Інститут фінансів та права, Аналітичний центр "Технології Прогресу", Kyiv Foresight Foundation.

Нагадаємо, Українська Рада Бізнесу закликала уряд не погоджувати проєкт постанови про зміну правил бронювання військовозобов’язаних у нинішній редакції. Представники бізнес-спільноти вважають, що запропоновані Міністерством економіки зміни можуть ускладнити роботу підприємств, послабити критичну інфраструктуру та призвести до скорочення виробництва.

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