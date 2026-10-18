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18 жовтня 2026, 11:56

76 ударів по енергетиці за тиждень: Зеленський розповів про масштаби атак РФ

18 жовтня 2026, 11:56
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Фото: Associated Press
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Росія продовжує масовані атаки на енергетичну інфраструктуру України. За тиждень від моменту оголошення американським президентом енергетичного перемир'я російські війська 76 разів цілеспрямовано били по енергетичному та нафтогазовому сектору

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, лише в ніч на 18 жовтня росіяни атакували підстанції у Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій та Одеській областях. Через удари десятки тисяч родин залишилися без електроенергії. Енергетики та ремонтні бригади працюють цілодобово, щоб відновити електропостачання.

Також російські війська завдавали ударів по житлових будинках у різних регіонах України.

Крім того, вранці росіяни атакували сільськогосподарське підприємство на Волині. На місці працюють відповідні служби.

За даними президента, протягом минулого тижня Росія випустила по Україні майже 2700 ударних безпілотників, 1700 керованих авіабомб і 66 ракет, більшість із яких – балістичні.

Зеленський наголосив, що основними цілями російських ударів залишається енергетична інфраструктура, а метою атак є спроба спричинити масштабні відключення електроенергії.

Президент також закликав Сполучені Штати посилити тиск на Росію, зазначивши, що Москва не демонструє готовності до миру, а продовжує війну та атаки на українську інфраструктуру.

"Саме на Росію потрібно тиснути, щоб у миру був шанс", – підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче мати справ із президентом України Володимиром Зеленським, оскільки вважає, що український лідер не прагне домовлятися з Росією.

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