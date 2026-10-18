Виїхав на зустрічну смугу: на Хмельниччині в ДТП загинув 37-річний чоловік

Фото: Національна поліція

На Хмельниччині внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою загинув 37-річний чоловік. Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Аварія сталася днями на автодорозі М-30 "Стрий – Ізварине" поблизу села Вербка Хмельницького району.

За попередніми даними правоохоронців, водій автомобіля Volkswagen Golf виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автопоїздом DAF із напівпричепом. За кермом вантажівки перебував 53-річний чоловік.

Унаслідок зіткнення 37-річний водій легковика дістав травми, несумісні з життям, і загинув на місці події. Водій вантажівки не постраждав.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого.

Нагадаємо, на Львівщині зіткнулися мотоцикл і Volkswagen. Унаслідок ДТП травмувався 75-річний мотоцикліст, його госпіталізували. Правоохоронці встановлюють обставини аварії.