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У Тернопільській області судили чоловіка за зберігання та розповсюдження порнографії. Виявилось, він розсилав такі файли незнайомим жінкам

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У січні цього року чоловік завантажив з інтернету два порнофото та два порновідео. Згодом він надіслав ці файли незнайомій жінці. Наступного місяця він надіслав такі файли ще одній незнайомці.

Правоохоронці кваліфікували це як зберігання порнографії з метою розповсюдження. Чоловік пояснив, що сподівався таким чином просто познайомитись із жінками.

Суд спочатку призначив чоловікові три роки позбавлення волі, однак пом’якшив покарання до 1,5 року іспитового строку.

Нагадаємо, раніше у Чернігівській області суд розглядав справу, пов'язану із заробітком на OnlyFans. Податкова нарахувала жінці величезні штрафи та податки через нібито отримання доходів з цієї платформи.