На Буковині псевдобанкіри виманили в людей майже чверть мільйона

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На Буковині аферисти виманили в людей десятки тисяч. Шахраї працювали по звичній схемі з "дзвінком із банку"

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

До поліції звернулась 23-річна жителька. Їй зателефонував незнайомець, який представився працівником банку. Під приводом верифікації особистого кабінету шахрай увійшов у довіру до неї, а в результаті вкрав 91 тисячу гривень з її рахунку.

52-річна жителька області теж стала жертвою такої ж схеми. У неї шахраї виманили 101 тисячу гривень.

"Відомості про факти незаконного заволодіння коштами буковинок поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають досудові розслідування", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.