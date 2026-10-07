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07 жовтня 2026, 00:33

У Хмельницькому засудили чоловіка, який на вулиці підірвав гранату та втратив руку

07 жовтня 2026, 00:33
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Фото: поліція
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У Хмельницькому відправили за ґрати місцевого жителя, який підірвав бойову гранату серед двору житлового будинку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Інцидент стався 8 вересня 2025 року близько 19:00 на вулиці Зарічанській. 46-річний чоловік підірвав гранату "РГД-5", унаслідок чого сам же зазнав тяжкої травми – йому ампутувало руку. Легких травм також зазнав 60-річний перехожий.

Зловмисника затримали одразу після події.

Наразі суд визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з боєприпасами) КК України, призначивши покарання у виді 3 років і 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, 26 вересня на Львівщині затримали 36-річного чоловіка, який підірвав гранату під час конфлікту з перехожими. Внаслідок вибуху постраждали четверо людей. Затриманий – військовослужбовець, який перебував у відпустці.

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