00:35  06 жовтня
Співачка Христина Соловій зізналась, чи збирається їхати з Києва через обстріли
11:46  06 жовтня
На Прикарпатті керівники ТЦК "мобілізували" 8 чоловіків лише на папері
11:27  06 жовтня
У Запоріжжі готуються до блекаутів на 48 годин і більше
UA | RU
UA | RU
06 жовтня 2026, 13:29

На Вінниччині затримали чоловіків у маскувальних плащах, які намагалися втекти до Молдови

06 жовтня 2026, 13:29
Читайте также на русском языке
Фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

Прикордонники зупинили спробу незаконного перетину державного кордону трьома жителями Донецької області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Чоловіки віком від 33 до 45 років заздалегідь спланували маршрут в обхід блокпостів і пунктів пропуску. Для маскування на місцевості вони взяли із собою спеціальні плащі, які їм продали як антитепловізійні.

Проте ретельна підготовка не допомогла – прикордонники виявили та затримали чоловіків неподалік кордону.

На затриманих склали адміністративні матеріали.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники викрили чергову схему перетину кордону. Двоє ділків брали по 8500 доларів за "поїздку".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
прикордонники кордон Вінницька область втеча від мобілізації втеча за кордон
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
Ворог завдав ударів по дорозі на Одещині: пошкоджені автомобілі, є постраждалі
06 жовтня 2026, 14:23
Депутата Гончаренка внесли до бази "Миротворець"
06 жовтня 2026, 14:15
Обладанння на 8 мільйонів: у Києві викрили схему в Інституті епідеміології
06 жовтня 2026, 13:55
Росія готується до масованого удару по Україні, – Зеленський
06 жовтня 2026, 13:47
На Тернопільщині пʼяний 18-річний водій влаштував смертельну ДТП: загинув підліток, є травмовані
06 жовтня 2026, 13:15
Дві нові виплати в "Дії": стартувало бета-тестування для батьків
06 жовтня 2026, 13:13
Сили оборони уразили телекомунікаційний вузол, склади БпЛА та боєприпасів окупантів
06 жовтня 2026, 12:58
Держлікслужба стане Укрфармагентством: Кабмін ухвалив рішення
06 жовтня 2026, 12:54
Зворотний відлік до переговорів: ключові рубежі найближчих місяців
06 жовтня 2026, 12:50
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Віталій Портніков
Всі блоги »