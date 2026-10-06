На Вінниччині затримали чоловіків у маскувальних плащах, які намагалися втекти до Молдови
Прикордонники зупинили спробу незаконного перетину державного кордону трьома жителями Донецької області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Чоловіки віком від 33 до 45 років заздалегідь спланували маршрут в обхід блокпостів і пунктів пропуску. Для маскування на місцевості вони взяли із собою спеціальні плащі, які їм продали як антитепловізійні.
Проте ретельна підготовка не допомогла – прикордонники виявили та затримали чоловіків неподалік кордону.
На затриманих склали адміністративні матеріали.
Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники викрили чергову схему перетину кордону. Двоє ділків брали по 8500 доларів за "поїздку".
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