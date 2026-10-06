Фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Чоловіки віком від 33 до 45 років заздалегідь спланували маршрут в обхід блокпостів і пунктів пропуску. Для маскування на місцевості вони взяли із собою спеціальні плащі, які їм продали як антитепловізійні.

Проте ретельна підготовка не допомогла – прикордонники виявили та затримали чоловіків неподалік кордону.

На затриманих склали адміністративні матеріали.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники викрили чергову схему перетину кордону. Двоє ділків брали по 8500 доларів за "поїздку".