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05 жовтня 2026, 20:40

У Харкові жінка після смерті матері продовжила отримувати її пенсію: заволоділа понад 254 тисячами гривень

05 жовтня 2026, 20:40
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Фото: поліція Харківської області
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У Харкові 50-річну жінку підозрюють у заволодінні понад 254 тисячами гривень пенсійних виплат, які продовжували надходити на банківський рахунок її померлої матері. За даними поліції, жінка не повідомила державні органи про смерть матері та протягом майже трьох років розпоряджалася коштами

Про це повідомила поліція Харківської обсласті, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, мати підозрюваної померла у 2022 році. Після цього її донька не повідомила про смерть жінки відповідні державні органи, через що пенсійні виплати продовжували надходити на банківський рахунок померлої.

Як зазначають у поліції, у період із листопада 2022 року до липня 2025 року фігурантка продовжувала розпоряджатися цими коштами. Загальна сума, якою вона, за попередніми даними, незаконно заволоділа, становить понад 254 тисячі гривень.

Правоохоронці зазначають, що внаслідок таких дій були завдані збитки державному бюджету.

Слідчі відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України — шахрайство.

У разі доведення вини підозрюваній може загрожувати штраф від чотирьох до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Нагадаємо, що жителі Прикарпаття втратили майже півмільйона гривень через шахраїв. Правоохоронці попередили про схему.

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