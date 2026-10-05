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На Прикарпатті п'яна водійка перевернулась на авто: пасажирка загинула
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05 жовтня 2026, 21:55

На Прикарпатті п'яна водійка перевернулась на авто: пасажирка загинула

05 жовтня 2026, 21:55
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Фото: Національна поліція
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Аварія сталась 4 жовтня близько 20:11 на автодорозі Н-10 «Стрий — Чернівці — Мамалига», між селами Одаї та Старі Кривотули Івано-Франківського району. Відомо, що жінка була за кермом у п'яному стані

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Попередньо, жінка керувала Peugeot 3008. Вона їхала в бік Стрия. Проте не впоралапсь з керуванням, виїхала за межі проїзної частини, після чого автомобіль перекинувся. Її пасажирка загинула на місці від отриманих травм.

Перевірка показала, що жінка, яка була за кермом, була у п'яному стані. Тепер їй загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Нагадаємо, раніше на Львівщині легковик злетів у кювет та перекинувся. Водій загинув, пасажира госпіталізували.

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