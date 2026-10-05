На будівництві школи у Чабанах виявили переплату на понад 8,2 млн грн

Фото: Київська обласна прокуратура

Фастівська окружна прокуратура звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом про стягнення понад 8,2 млн грн збитків, завданих бюджету Чабанівської громади під час будівництва школи

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними прокуратури, підрядник включив до актів виконаних робіт витрати на матеріали та роботи, які фактично не були понесені.

Йдеться про будівництво середньої загальноосвітньої школи у Чабанах, розрахованої на 24 класи та 720 учнів. Договір на виконання робіт уклали у 2017 році, а його загальна вартість перевищувала 157 млн грн.

Як встановили прокурори, під час будівництва у 2019–2020 роках підрядник вносив до актів виконаних робіт витрати, які, відповідно до висновків експертів, фактично не поніс. На підставі цих документів із бюджету Чабанівської громади перераховували кошти.

Завищення вартості виявили у трьох актах виконаних робіт. В одному з них сума завищення перевищила 2,87 млн грн, у другому — 2,47 млн грн, у третьому — 2,88 млн грн.

Загальна сума переплати, за даними прокуратури, становить 8 224 997,65 грн.

Серед позицій, які включили до актів, були алюмінієві двері та вітражі, теплоізоляційні матеріали, гідроізоляція, тротуарна плитка та інші матеріали.

Водночас експерти встановили, що зазначені позиції під час будівництва фактично не були витрачені, попри те, що їхню вартість включили до документів і виставили до оплати.

Розмір збитків підтверджений висновками судових експертиз.

У прокуратурі вважають, що через неналежне виконання будівельною компанією договірних зобов’язань бюджет Чабанівської громади безпідставно втратив понад 8,2 млн грн.

Тепер прокуратура просить Господарський суд міста Києва стягнути з будівельної компанії всю суму збитків на користь Чабанівської селищної ради.

Нагадаємо, що на Закарпатті поліцейські повідомили про підозру організатору та трьом учасникам організованої злочинної групи, які систематично незаконно вирубували ліс у Тячівському районі. Сума завданих збитків становить майже 6 млн грн.