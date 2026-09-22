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22 вересня 2026, 09:56

Зеленський зустрівся з Макроном: говорили про ППО та зимову підтримку України

22 вересня 2026, 09:56
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Фото: Reuters
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Президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном. Серед головних тем переговорів були безпека України та зимовий пакет підтримки

Про це він написав у Фейсбук, передає RegioNews.

Зеленський повідомив, що Україна готова придбати додаткові системи протиповітряної оборони SAMP/T та ракети до них за рахунок фінансових можливостей у межах позики Європейського Союзу.

Також сторони продовжують роботу над можливістю виробництва таких систем ППО та ракет до них безпосередньо в Україні.

Окремо Зеленський зазначив, що Україна разом із партнерами працює над спільною антибалістичною програмою FREYJA. За його словами, перші результати очікують уже цього року.

"Максимально працюємо, щоб посилити захист наших людей", – заявив президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський ввечері 20 вересня провів розмову з президентом США Дональдом Трампом. Під час розмови сторони обговорили низку важливих питань і домовилися про зустріч у Нью-Йорку. Трамп перебуватиме в Нью-Йорку 21-22 вересня.

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