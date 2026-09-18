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18 вересня 2026, 09:16

БпЛА можуть долітати до польського кордону: у Білорусі виявили чотири ретранслятори

18 вересня 2026, 09:16
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Фото: соцмережі
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У Білорусі виявили чотири ретранслятори, які, ймовірно, можуть використовуватися для забезпечення зв'язку та керування реактивними безпілотниками

Про це пише моніторинговий Telegram-канал "️єРадар", передає RegioNews.

Зазначається, що ретранслятори було виявлено у районах населених пунктів Хойнікі, Дзярбінка, Махновичі та Буда-Софіївка.

Завдяки ним, РФ вдалося суттєво збільшити дальність польоту безпілотників, дозволивши їм дістатися до кордону з Польщею.

Аналітики додають, що від крайнього зафіксованого ретранслятора в районі Буда-Софіївки до Луцька трохи більше ніж 250 кілометрів. Також канал публікує приблизне розташування всіх чотирьох виявлених ретрансляторів, які розташовані неподалік кордону з Україною.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко наголошував, що залучення його країни до війни Росії проти України є неприйнятним. Каже Україні "абсолютно нічого боятися" з боку Білорусі. Коментуючи свої попередні різкі висловлювання на адресу Володимира Зеленського, він припустив, що"переборщив" і вибачився.

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