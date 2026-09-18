БпЛА могут долетать до польской границы: в Беларуси обнаружили четыре ретранслятора

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В Беларуси обнаружили четыре ретранслятора, которые, вероятно, могут использоваться для обеспечения связи и управления реактивными беспилотниками

Об этом пишет мониторинговый Telegram-канал "Радар", передает RegioNews.

Ретрансляторы были обнаружены в районах населенных пунктов Хойники, Дзярбинка, Махновичи и Буда-Софиевка.

Благодаря им РФ удалось существенно увеличить дальность полета беспилотников, позволив им добраться до границы с Польшей.

Аналитики добавляют, что от крайнего зафиксированного ретранслятора в районе Буда-Софиевки до Луцка чуть более 250 километров. Также канал публикует приблизительное расположение всех четырех обнаруженных ретрансляторов, расположенных неподалеку от границы с Украиной.

Напомним, ранее Александр Лукашенко отмечал, что привлечение его страны к войне России против Украины неприемлемо. Говорит Украине "совершенно нечего бояться" со стороны Беларуси. Комментируя свои предварительные резкие высказывания в адрес Владимира Зеленского, он предположил, что "переборщил" и извинился.

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