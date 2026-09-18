Рада не змогла позбавити Потапа звання заслуженого артиста: не вистачило голосів

Фото: з відкритих джерел

Верховна Рада не підтримала звернення до президента Володимира Зеленського щодо позбавлення репера та продюсера Олексія Потапенка, відомого як Потап, звання "Заслужений артист України"

Про це інформує RegioNews.

Відповідне голосування відбулося 17 вересня.

За направлення звернення проголосували 198 народних депутатів. Цієї кількості голосів не вистачило для ухвалення рішення.

Раніше на сайті президента зареєстрували петицію із закликом позбавити Потапенка почесного звання. Станом на 3 вересня вона набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.

Як відомом, звання "Заслужений артист України" Потапенко отримав у 2020 році. Відповідний указ Зеленський підписав 27 червня з нагоди Дня Конституції України.

Нагадаємо, у серпні 2026 року Потап і Настя Каменських опублікували відео, в якому з іронією висловилися про використання російської мови та "свободу". Після критики Каменських пояснила, що продовжує спілкуватися російською, оскільки говорить нею з дитинства.