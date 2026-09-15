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Станом на ранок 15 вересня внаслідок бойових дій та ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури частково знеструмлені споживачі у пʼяти областях

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Йдеться про Волинську, Донецьку, Запорізьку, Харківську та Херсонську області. Ремонтні бригади проводять відновлювальні роботи скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація.

Окрім того, через негоду без електропостачання залишаються споживачі у Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях. Фахівці працюють над відновленням подачі світла в цих регіонах.

Зазначається, що застосування обмежень електроенергії 15 вересня не прогнозується. Споживачів просять, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час – з 11:00 до 15:00. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, вранці шість ворожих БпЛА атакували електромережі в Запоріжжі. Внаслідок удару під час виконання робіт на обладнанні один працівник загинув, ще одна співробітниця отримала важкі поранення.