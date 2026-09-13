Удар РФ по українсько-польському кордону: в ДПСУ зробили заяву
13 вересня на українсько-польському кордоні пролунали вибухи. Прикордонники уточнили деталі ворожої атаки
Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.
У ЗМІ повідомляли про удар росіян по пункту пропуску "Ягодин". При цьому речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко уточнив, що удар був не по самому пункту пропуску.
Як пояснили в прикордонній службі, удар був по залізничній інфраструктурі та АЗС. Наразі пункти пропуску на українсько-польському кордоні працює у штатному режимі.
Нагадаємо, раніше повідомляли про "приліт" по автозаправній станції біля прикордонного пункту пропуску "Ягодин". Очільник МЗС України Андрій Сибіга назвав це черговим російським терором.
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