РФ атакувала кордон України та Польщі

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У ніч на 13 вересня росіяни атакували пропускний пункт "Ягодин" на українсько-польському кордоні. При цьому вранці знову повідомляли про вибухи

Про це повідомляє OBOZREVATEL, передає RegioNews.

У ЗМІ повідомляли про "приліт" по автозаправній станції біля прикордонного пункту пропуску "Ягодин". На одному з кадрів можна побачити, що вогонь охопив АЗС, а також вантажівки, які були неподалік. Також кілька разів фіксували рух ворожих засобів ураження до кордону з Польщею.

Зранку 13 вересня повідомляли про нові вибухи. У мережі повідомили про атаки просто біля пасажирських поїздів. Також керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко та очільник МЗС України Андрій Сибіга підтвердили удар РФ по пункту пропуску з Польщею.

"Це не просто продовження її атак на наші державні кордони. Це путінський терор, який "стукає" безпосередньо у двері ЄС і НАТО. Російські варвари вже біля ваших воріт, дорогі партнери", - прокоментував голова МЗС України.

Нагадаємо, 12 вересня росіяни атакували залізницю на Волині та у Фастові на Київщині. У Луцьку поцілили дроном по пасажирському потягу.