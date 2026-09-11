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Поліцейські затримали водія, який "підрізав" службове авто ТЦК та спричинив ДТП

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Ввечері 10 вересня у селі Ворокомле Камінь-Каширського району сталася ДТП за участю службового автомобіля ТЦК та СП.

За інформацією поліції, 36-річний місцевий житель на автомобілі переслідував та навмисно "підрізав" авто ТЦК, внаслідок чого останній зіткнувся з електроопорою. Через ДТП постраждали четверо військовослужбовців.

Водія, який спричинив аварію, затримали. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри за ч. 3 ст. 350 КК України (погроза або насильство щодо службової особи). Санкція статті передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі.

У Волинському обласному ТЦК та СП прокоментували інцидент. Там зазначили, що службовий транспорт ТЦК підрізали два цивільні авто. Через це машина ТЦК врізалась в електроопору та перекинулась. Зламаний стовп впав на авто, затиснувши водія у понівеченому салоні.

Внаслідок ДТП постраждали четверо військовослужбовців. Водій перебуває у тяжкому стані, пасажир – у стані середньої тяжкості. Ще двоє військовослужбовців, які перебували на задньому сидінні, отримали садна та забої.

За фактом події тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у Львові 8 вересня стався конфлікт між військовослужбовцями групи оповіщення та цивільною жінкою. Правоохоронці проводять перевірку обставин інциденту. Призначено службове розслідування щодо поліцейського, який входив до складу групи.