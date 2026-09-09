Вибір посла в США для Зеленського дуже обмежений

Вибір посла в США для Зеленського дуже обмежений

Фото: з відкритих джерел

"Посол США потрібен, Patriot нам потрібні, багато всього, і посол потрібен. Тут дуже важливо не помилитись і тому є кандидатури. Не буду поки що говорити, що це за кандидати. Але мені, передусім, потрібно отримати детальну довідку. І не тільки від Служби безпеки України, а також від НАБУ. Чекаю додаткову інформацію і будемо приймати рішення", – зазначив Зеленський.

Мій короткий коментар:

По-перше, для того, щоб долучити НАБУ до вже визначеної схеми перевірки, треба внести зміни і доповнення до нормативних актів. Як на мене, СБУ завжди було достатньо. І Служба нормально справлялася. Що зараз? Немає довіри?

Хіба важко виявити, у кого є бізнес в США, тобто прямий конфлікт інтересів, або не зрозуміло за багато років, чи немає інших ризиків.

По-друге, є цілий ряд кандидатур, які вже ці перевірки пройшли по кілька разів. Є й такі дійсно досвідчені українські дипломати, які можуть увійти на цю важливу посаду, що називається "з колес". І вони вже мали досвід роботи з президентом України. А тут затягувати не варто.

По-третє, є бажане, а є дійсне.

Кандидатом зараз має бути той/та, хто відповідає трьом ключовим вимогам:

відповідним професійним здібностям (вільна комунікація англійською важлива, і це не лише про професійне володіння мовою, а й про розуміння "мови" партнерів);

довірою президента (можливість прямого звʼязку 24/7);

вже сформованими контактами з діючою Адміністрацією в США (якщо твій телефонний дзвінок чи меседж приймають люди з найближчого оточення Дональда Трампа).

За такими характеристиками саме для Володимира Зеленського вибір не такий вже й великий… І я готовий озвучити, хто підійде під такий реалістичний формат.

Це – Сергій Кислиця.

Але таке призначення буде тимчасовим. Навряд чи новопризначений посол України в США пробуде весь, передбачений Законом "Про дипломатичну службу", термін в чотири роки. І йому буде також складно продовжити потім карʼєру по висхідній лінії.

Я служив послом України в США в подібний складний виборчий період. Знаю, про що говорю.

Якщо про ідеального кандидата, то дивіться за посиланням.