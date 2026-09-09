Фото: BUK media

У Чернівцях помітно пожвавився ринок оренди житла. Середня вартість винайму квартир за рік зросла приблизно на 14-22%

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на BUK media.

За словами ріелторки Ірини Білокопитої, головні причини – високий попит з боку ВПО, студентів та бізнесу в поєднанні з обмеженою кількістю доступного житла в безпечному західному регіоні.

Середні ціни на винайм квартир у місті наразі становлять:

1-кімнатні: 13 500 – 15 500 грн ($350-380). Варіанти із сучасним ремонтом та автономним опаленням у новобудовах чи поблизу центру сягають 18 000 – 22 000 грн.

2-кімнатні: 18 000 – 18 500 грн ($450-600).

3-кімнатні: 21 500 – 22 000 грн (від $520-600 і вище).

Окрему цінність має житло, адаптоване до відключень світла. За індивідуальне опалення, інвертори, акумулятори чи резервне живлення орендарі готові доплачувати ще 10-20%.

Найвищий попит і найвищі ціни тримають центр міста, райони Соборної площі та парку Шевченка, а також новобудови на проспекті Незалежності та вул. Руській. У спальних районах (Південно-Кільцева, Бульвар, Скальда) житло дешевше: наприклад, трикімнатну квартиру без меблів можна винайняти орієнтовно за $300. За даними оголошень, двокімнатну на вул. Героїв Небесної Сотні пропонують за $350, а скромнішу однокімнатну на вул. Ентузіастів – за $250.

Найвигідніші пропозиції довго не затримуються, а кількість варіантів на OLX скоротилася приблизно до 80. Попри дефіцит, інколи з'являється житло за 10–12 тисяч гривень. Утім, за словами ріелторки Ірини Білокопитої, такі об'єкти розхоплюють дуже швидко, тому у вільному доступі залишається переважно дорожча нерухомість.

Для бюджетних орендарів Чернівці залишаються доступнішими за Львів чи Ужгород. Студенти ЧНУ ім. Юрія Федьковича здебільшого шукають варіанти неподалік центру та корпусів – на вулицях Університетській, Коцюбинського та проспекті Незалежності. Скромну однокімнатну квартиру тут можна винайняти за 9 000 – 12 000 грн на місяць, а окрему кімнату – за 3 500 – 5 000 грн.

Що відбувається в інших регіонах

Подорожчання оренди є загальною тенденцією для заходу України через переїзд жителів з інших регіонів. Кількість оголошень про довгострокову оренду однокімнатних квартир за рік зросла в Луцьку (+23%), Чернівцях (+10%), Києві (+6%), Вінниці (+4%) та Івано-Франківську (+3%), а вартість однокімнатного житла загалом по країні зросла на 26%.

Водночас у Києві ціни дещо просіли: 1-кімнатні орендують у середньому за 16 900 грн, а 2-кімнатні — за 21 900 грн. За прогнозами ріелторів, у разі продовження обстрілів столичного регіону потік переселенців на захід зростатиме, через що вартість житла на Буковині може зростати й надалі.

Попри це, Чернівці залишаються однією з найдоступніших обласних столиць регіону. Утім, через високий попит та дефіцит пропозицій найвигідніші варіанти оренди розбирають першими.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві підвищили тариф на водопостачання та водовідведення. Рішення пояснюють зростанням вартості електроенергії, пального та реагентів.