00:35  09 вересня
Співачка Надя Дорофєєва вперше змогла заговорити після хвороби
11:18  09 вересня
У Києві конфлікт між сусідами закінчився стріляниною у дворі багатоповерхівки
12:34  09 вересня
Смертельна ДТП на Кіровоградщині: рятувальники діставали тіло загиблого
UA | RU
UA | RU
09 вересня 2026, 12:20

Оренда житла в Чернівцях зросла: які ціни у вересні та де шукати дешевше

09 вересня 2026, 12:20
Читайте также на русском языке
Фото: BUK media
Читайте также
на русском языке

У Чернівцях помітно пожвавився ринок оренди житла. Середня вартість винайму квартир за рік зросла приблизно на 14-22%

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на BUK media.

За словами ріелторки Ірини Білокопитої, головні причини – високий попит з боку ВПО, студентів та бізнесу в поєднанні з обмеженою кількістю доступного житла в безпечному західному регіоні.

Середні ціни на винайм квартир у місті наразі становлять:

  • 1-кімнатні: 13 500 – 15 500 грн ($350-380). Варіанти із сучасним ремонтом та автономним опаленням у новобудовах чи поблизу центру сягають 18 000 – 22 000 грн.
  • 2-кімнатні: 18 000 – 18 500 грн ($450-600).
  • 3-кімнатні: 21 500 – 22 000 грн (від $520-600 і вище).

Окрему цінність має житло, адаптоване до відключень світла. За індивідуальне опалення, інвертори, акумулятори чи резервне живлення орендарі готові доплачувати ще 10-20%.

Найвищий попит і найвищі ціни тримають центр міста, райони Соборної площі та парку Шевченка, а також новобудови на проспекті Незалежності та вул. Руській. У спальних районах (Південно-Кільцева, Бульвар, Скальда) житло дешевше: наприклад, трикімнатну квартиру без меблів можна винайняти орієнтовно за $300. За даними оголошень, двокімнатну на вул. Героїв Небесної Сотні пропонують за $350, а скромнішу однокімнатну на вул. Ентузіастів – за $250.

Найвигідніші пропозиції довго не затримуються, а кількість варіантів на OLX скоротилася приблизно до 80. Попри дефіцит, інколи з'являється житло за 10–12 тисяч гривень. Утім, за словами ріелторки Ірини Білокопитої, такі об'єкти розхоплюють дуже швидко, тому у вільному доступі залишається переважно дорожча нерухомість.

Для бюджетних орендарів Чернівці залишаються доступнішими за Львів чи Ужгород. Студенти ЧНУ ім. Юрія Федьковича здебільшого шукають варіанти неподалік центру та корпусів – на вулицях Університетській, Коцюбинського та проспекті Незалежності. Скромну однокімнатну квартиру тут можна винайняти за 9 000 – 12 000 грн на місяць, а окрему кімнату – за 3 500 – 5 000 грн.

Що відбувається в інших регіонах

Подорожчання оренди є загальною тенденцією для заходу України через переїзд жителів з інших регіонів. Кількість оголошень про довгострокову оренду однокімнатних квартир за рік зросла в Луцьку (+23%), Чернівцях (+10%), Києві (+6%), Вінниці (+4%) та Івано-Франківську (+3%), а вартість однокімнатного житла загалом по країні зросла на 26%.

Водночас у Києві ціни дещо просіли: 1-кімнатні орендують у середньому за 16 900 грн, а 2-кімнатні — за 21 900 грн. За прогнозами ріелторів, у разі продовження обстрілів столичного регіону потік переселенців на захід зростатиме, через що вартість житла на Буковині може зростати й надалі.

Попри це, Чернівці залишаються однією з найдоступніших обласних столиць регіону. Утім, через високий попит та дефіцит пропозицій найвигідніші варіанти оренди розбирають першими.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві підвищили тариф на водопостачання та водовідведення. Рішення пояснюють зростанням вартості електроенергії, пального та реагентів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Чернівці житло оренда квартири оренда житла подорожчання переїзд
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
Російські FPV-дрони атакували Запорізький район: є загиблий та поранена
09 вересня 2026, 13:13
Новий посол у США: вимоги Зеленського та пастка тимчасового призначення
09 вересня 2026, 12:56
Смертельна ДТП на Кіровоградщині: рятувальники діставали тіло загиблого
09 вересня 2026, 12:34
Російський "Шахед" поцілив у потяг "Харків – Ізюм": виникла пожежа, є постраждалі
09 вересня 2026, 11:52
На Полтавщині ворожі дрони атакували підприємство та будинки: є поранена
09 вересня 2026, 11:35
У Києві конфлікт між сусідами закінчився стріляниною у дворі багатоповерхівки
09 вересня 2026, 11:18
Через обстріли є знеструмлення у п'яти областях, на Запоріжжі ворог атакував енергетиків – Міненерго
09 вересня 2026, 10:53
На Харківщині росіяни повторно вдарили дронами по місцю роботи рятувальників
09 вересня 2026, 10:34
Влучання у 24-поверхівку в Києві: постраждали шестеро людей
09 вересня 2026, 10:19
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Володимир Фесенко
Всі блоги »