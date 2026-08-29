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Підрозділи Сил оборони України 28 серпня та в ніч на 29 серпня уразили низку військових цілей окупантів на тимчасово окупованих територіях та у РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, в районах Донецька та Гвардійського (ТОТ АР Крим) уражені місця зберігання, підготовки та пуску ворожих ударних БпЛА, а в Берестках на Донеччині – пункт управління безпілотниками.

Також в районі Знаменки на території тимчасово окупованого Криму під удар потрапив російський комплекс радіоелектронної боротьби.

Крім того, підтверджено знищення 28 серпня зенітного ракетного комплексу "Бук-М3" поблизу Клинців Брянської області РФ. Ступінь завданих окупантам збитків наразі уточнюється.

В Генштабі наголошують, що системна робота з ліквідації ключових військових об'єктів ворога триває.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем ЗСУ в ніч на 24 серпня уразили 66 військових цілей Росії та на тимчасово окупованих територіях. Серед них – російський винищувач МіГ-29 у Ростовській області, а також чотири радіолокаційні станції.