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Правоохоронці Первомайська завершили досудове розслідування щодо військовослужбовця, який організував смертельний вибух у квартирі власної родини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Обвинувальний акт скерований до суду. Зловмиснику інкримінують умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб, та незаконне поводження зі зброєю.

Чоловіку загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

Нагадаємо, трагедія сталася 20 березня в середмісті Первомайська. Військовослужбовець надіслав дружині посилку з продуктами, у яку сховав саморобну вибухівку. Під час відкриття коробки стався вибух. Жінка загинула на місці, а її півторарічна донька та шестирічний син дістали поранення.

Під час обшуків за місцем проживання родини правоохоронці вилучили цілий арсенал боєприпасів: сім гранат, п'ять тротилових шашок, пластид, 39 детонаторів та 60 набоїв до автоматичної зброї.