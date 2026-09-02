Огляд POCO F9 Pro: ключові фішки та особливості

Інновації

POCO F9 Pro поєднує компактний корпус, потужний екран, великий акумулятор і камеру. Діагональ складає 6,59 дюйми, тому смартфон залишається зручним для повсякденного використання. Доступні версії на 12+256 ГБ та 12+512 ГБ. Про ці та інші переваги новинки 2026 року поговоримо далі

Яскравий екран із частотою 185 Гц

Смартфон отримав AMOLED-дисплей POCO HyperRGB із частотою оновлення до 185 Гц. Інтерфейс прокручується плавно, а висока частота стане в нагоді в динамічних іграх, де важлива швидка реакція зображення. Пікова яскравість ПОКО Ф9 Про досягає 4500 ніт у різних сценаріях і 10 000 ніт під час перегляду HDR-контенту.

На вулиці екран залишається читабельним навіть у сонячний день. HDR розкриває інший сценарій: при перегляді сумісного відео дисплей зберігає деталі в темних і яскравих ділянках кадру. Для тривалої роботи передбачені Xiaomi Vision Care та сертифікація TÜV Rheinland Quadruple Eye Care, які знижують навантаження на очі.

Велика батарея та швидка зарядка

Акумулятор POCO F9 Pro вміщує 6330 мА·год. Такого запасу вистачає на повний день активного використання, тому смартфон можна використовувати для навігації, відео, спілкування та ігор без постійних пошуків розетки. Зарядка також не змушує надовго відкладати смартфон. POCO F9 Pro підтримує:

дротову HyperCharge потужністю 100 Вт; бездротову на 50 Вт.

Є і реверсивна зарядка, тому смартфон здатний підзарядити сумісний пристрій.

Камера 200 Мп з оптичною стабілізацією

Основна камера отримала сенсор на 200 Мп і оптичну стабілізацію зображення. Для лінійки POCO це перше рішення з такою роздільною здатністю. Висока деталізація знадобиться не тільки при зйомці з початковим кадром, але й при подальшому кадруванні. Ви можете зняти загальний план, а потім обрізати знімок і зберегти чіткість потрібного фрагмента. Це зручно, коли об'єкт знаходиться далеко і немає можливості наблизитися.

Доповнює основну камеру телефотомодуль на 50 Мп. Він пропонує 2,5-кратне наближення і здатний фокусуватися з відстані 10 см, тому підходить і для великих планів, і для зйомки віддалених об'єктів. Фронтальна камера отримала роздільну здатність 32 Мп. Відео смартфон записує в 4K Ultra HD, а автоматичні переходи фокуса та плавне перемикання між об'єктивами знадобляться при динамічній зйомці.

Стереозвук для фільмів та ігор

POCO F9 Pro оснащений двома стереодинаміками та системою 2.0. Звучання можна налаштувати під різні завдання:

профіль Dynamic посилює виразність баса; профіль Balanced зберігає рівну подачу та чистий голос.

Для ігор передбачено окремий Game audio mode. Він виділяє важливі звуки, наприклад кроки супротивника, і допомагає точніше визначити напрямок, звідки вони йдуть. У результаті ігровий звук працює не тільки як фон, але й як додатковий орієнтир під час матчу.

На завершення

Компактний 6,59-дюймовий корпус єсусідствує зі 185-Гц AMOLED-екраном, батареєю на 6330 мА·год, 100-Вт зарядкою та камерою 200 Мп з оптичною стабілізацією. До цього додаються телефотокамера 50 Мп, 4K-відео та стереозвук з ігровим режимом. Ви можете обрати корпус White, Aurora Green або Black. У Aurora Green є люмінесцентна задня панель: після впливу світла вона м'яко світиться в темряві.