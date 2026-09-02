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Внаслідок обстрілів та бойових дій станом на ранок 2 вересня зафіксовано знеструмлення споживачів у Сумській, Харківській, Чернігівській, Херсонській та Одеській областях

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Фахівці проводять аварійно-відновлювальні роботи всюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

Найкритичніша ситуація склалася на Одещині, де через масовану атаку на енергетичну інфраструктуру без світла залишилася велика кількість абонентів. Енергетики працюють, аби якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання.

Зазначається, що застосування обмежень електроенергії 2 вересня не прогнозується. Споживачів просять, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час (з 10:00 до 16:00) та обмежити користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, у ніч на 2 вересня РФ вчергове здійснила комбіновану атаку на Україну. Основні напрямки удару – Одещина та Київщина.