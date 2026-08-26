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26 серпня 2026, 17:56

Суд дав 10 років тюрми військовому РФ за жорстоке поводження з цивільними на Харківщині

26 серпня 2026, 17:56
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Суд призначив 10 років позбавлення волі 54-річному військовослужбовцю РФ, якого визнали винним у жорстокому поводженні з цивільним населенням та порушенні законів і звичаїв війни

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, засуджений брав участь у повторній спробі захоплення Куп’янська у вересні 2025 року. Він був стрільцем підрозділу 121-го мотострілецького полку 68-ї мотострілецької дивізії 6-ї армії ЗС РФ.

Під час виконання бойового завдання російський військовий проник до будівлі місцевого відділу поліції та облаштував на четвертому поверсі вогневу позицію.

Побачивши на вулиці двох місцевих мешканок, він під погрозою зброї змусив одну з жінок піднятися до нього. Після допиту окупант наказав її знайомій принести їжу, погрожуючи вбити її в разі непокори.

Жінка була змушена повернутися додому, зібрати продукти та принести їх до відділу поліції. Після цього військовий РФ знову допитав потерпілих, дізнався їхні адреси та наказав через тиждень знову принести їжу. У разі відмови він погрожував прийти до них додому та вбити.

У визначений день жінки, побоюючись за своє життя, зібрали продукти та прийшли до відділу поліції. Однак на той момент російський військовослужбовець уже потрапив у полон до українських захисників.

Суд визнав його винним за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з цивільним населенням та інше порушення законів і звичаїв війни.

Нагадаємо, що військовослужбовця збройних сил РФ заочно засудили до 12 років позбавлення волі за жорстоке поводження з цивільним населенням під час окупації Бучі на Київщині.

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