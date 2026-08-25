Українські бійці ліквідували за добу понад 1200 окупантів
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1230 російських загарбників, девʼять бронемашин, а також 48 артсистем. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 мільйон 479 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 25.08.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, Сили безпілотних систем ЗСУ в ніч на 24 серпня уразили 66 військових цілей Росії та на тимчасово окупованих територіях. Серед них – російський винищувач МіГ-29 у Ростовській області, а також чотири радіолокаційні станції
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