Фото: поліція

Поліцейські затримали у Кропивницькому місцевого жителя, який влаштував стрілянину поблизу одного з магазинів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Інцидент стався 25 серпня. Внаслідок стрілянини 52-річний чоловік дістав поранення та був госпіталізований.

Правоохоронці розшукали зловмисника та затримали його. У чоловіка вилучили зброю для проведення експертизи.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство із застосуванням зброї). Фігуранту загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події та вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Нагадаємо, 19 серпня близько 20:00 у Тернополі п'яний чоловік влаштував стрілянину з вікна квартири. На щастя, ніхто не постраждав.