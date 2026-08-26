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26 серпня 2026, 08:57

У Тернополі двоє чоловіків загинули через обвал ґрунту в 6-метровій траншеї

26 серпня 2026, 08:57
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Фото: поліція
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Надзвичайна подія сталася у Тернополі 25 серпня близько 16:35 на вулиці Євгена Коновальця

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції та ДСНС.

Під час проведення земляних робіт у траншеї завглибшки близько 6 метрів стався обвал ґрунту, внаслідок чого під товщею землі опинилися двоє робітників.

На місце прибули підрозділи ДСНС, поліція та інші профільні служби. Рятувальники стабілізували ґрунт для запобігання повторному обвалу та відкопали потерпілих, однак врятувати чоловіків не вдалося – вони загинули.

До ліквідації наслідків залучалися 20 рятувальників та 5 одиниць техніки, а також психологи ДСНС, які надавали підтримку рідним загиблих.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини трагедії.

Нагадаємо, у червні на Прикарпатті чоловіка засипало триметровим шаром землі під час копання криниці. Рятувальники вивільнили чоловіка.

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