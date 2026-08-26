Частина кордебалету друга

Частина кордебалету друга

Фото: Марія Юркян / hromadske

Під час міри обрання запобіжного заходу Ірині Мудрій ми побачили розрив в стилі Соні Морозюк із Гринкевичем. Грошей вона від Микитася не брала, ще й натякнула, що це він її підставив і цілком можливо здав НАБУ. "Це була близька людина, я їй довіряла". Оце пристрасті, оце драми.

І другий момент із поручителями.

Дуже шкода, що рабин Біньямін зашкварився цією підтримкою. Бо всі ті спічі про розкішницю і амєріканцев у НАБУ – точно не вʼяжуться із розмовами про "вона молилась і була на звʼязку зі Всевишнім". Шарлотта Йорк більше молилась і була на цьому звʼязку.

Але це гірше, що прийшов якийсь там військовослужбовець Сергій Коваленко, який начесав, що має "багато спільних ділових контактів з обвинуваченою і що та допомагала його військовій частині".

Молодець і просто красень (насправді ні), бо мундиром легалізує топ-корупцію і традиційний маршрут: украв, звалив, осів у Монако/Ізраїлі/ОАЕ.

Цей мужчина наговорив, що якщо Мудра порушить зобов’язання і втече з країни, це негативно вплине на її роботу щодо створення міжнародного трибуналу.

"Якщо пані Ірина підставляє всю свою роботу під сумнів, міжнародні органи відповідно теж не будуть іти назустріч, щоб ми цей процес продовжили й завершили. Знаючи професійність пані Ірини, вона цього вчинити не може", – додав військовий.

Сука, я розумію, що шини і авто потрібна річ. Але як паршиво, коли такими спічами херять роботу тих, хто не брав допомогу від всяких Ірин та Андрєєв. І на збори подібні поручителі будуть впливати катастрофічно.

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