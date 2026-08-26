У Херсоні російський дрон двічі атакував рятувальників: пошкоджено пожежну машину та поранено водія
У Херсоні 26 серпня російські війська повторно атакували FPV-дроном автоцистерну ДСНС, коли рятувальники ліквідовували наслідки попередньої атаки
Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.
Унаслідок удару пошкоджений пожежний автомобіль.
Постраждав водій ДСНС, його госпіталізували до лікарні.
Російські війська вкотре атакували рятувальників під час виконання ними роботи з ліквідації наслідків обстрілу.
Нагадаємо, що зранку 26 серпня росіяни скинули на Слов'янськ три авіабомби. Внаслідок удару пошкоджено 13 багатоквартирних будинків.
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
$20 тисяч за зняття з обліку: на Харківщині військовослужбовець "відбивав" чоловіків від мобілізації
26 серпня 2026, 16:57Трагедія на Криворіжжі: на глибині понад 1,5 тисячі метрів під час підземних робіт загинули троє гірників
26 серпня 2026, 16:44Кілограм "дурману" і сотні згортків: у Дніпрі затримали чоловіка за підозрою у масштабному наркозбуті
26 серпня 2026, 16:26В Україні викрили схему розкрадання понад 80 млн грн на закупівлі ліків для реанімацій та стаціонарів
26 серпня 2026, 15:59У Польщі затримали чоловіка, який намагався підірвати автомобіль директора оборонного підприємства на Київщині
26 серпня 2026, 15:36На Київщині чоловік забив пенсіонера до смерті
26 серпня 2026, 15:20Нафтові об'єкти, аеродроми та логістика: Зеленський заявив про удари по 16 цілях у РФ
26 серпня 2026, 14:39Обіцяли не відправляти на фронт за $3 тисячі: на Кіровоградщині викрили двох військових
26 серпня 2026, 14:26Удар авіабомбами по Слов'янську: загинула людина, є поранені
26 серпня 2026, 14:10
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше