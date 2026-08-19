У Херсонській області внаслідок російських атак загинули шестеро цивільних і 12 постраждали

Фото: ДСНС

Упродовж 19 серпня російські військові атакували Херсонщину авіацією, ствольною та реактивною артилерією, а також дронами різних типів

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

Станом на 17:30 відомо про шістьох загиблих і 12 поранених цивільних.

За даними слідства, усі загиблі — жителі Херсона. Вони отримали смертельні травми внаслідок атак російських FPV-дронів.

Четверо загиблих були пасажирами маршрутного автобуса, ще одна людина перебувала в автомобілі, а ще одна жінка — на вулиці.

У Херсоні внаслідок ударів російських безпілотників та артилерії поранень зазнали 10 цивільних, ще двоє людей постраждали у селищі Комишани.

Російські атаки також пошкодили приватні та багатоквартирні будинки, магазин, кафе, території підприємств, гаражі, службовий пасажирський та легковий транспорт.

За фактами російських атак органи прокуратури Херсонської області розпочали досудові розслідування за ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.

Прокурори та слідчі поліції документують наслідки атак і збирають докази воєнних злочинів російських військових.

Нагадаємо, що в одному з районів Херсона після влучання російського FPV-дрона загорілися дві квартири.