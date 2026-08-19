Окупанти скинули вибухівку з дрона на "швидку" у Херсоні

Фото: МОЗ

Удень 19 серпня російський безпілотник атакував бригаду екстреної медичної допомоги, яка прибула на виклик у Корабельному районі Херсона. Постраждали дві жінки

Про це повідомила Херсонська міська рада,передає RegioNews .

Як повідомили у Херсонській міській раді, атака сталася близько 16:00. Російські військові вдарили з дрона по медичній бригаді, яка приїхала надавати допомогу.

Поранень зазнали 70-річна та 45-річна жінки. Обидві отримали вибухові травми.

У 70-річної постраждалої також діагностували уламкове поранення правої стопи, у 45-річної — контузію та закриту черепно-мозкову травму.

Медики надали постраждалим необхідну допомогу на місці.

Нагадаємо, що упродовж 19 серпня російські військові атакували Херсонщину авіацією, ствольною та реактивною артилерією, а також дронами різних типів.