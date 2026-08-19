Захист країни та активні дії: Президент окреслив пріоритети для міністра оборони

Фото: Володимир Зеленський/телеграм

Президент Володимир Зеленський заявив, що головними завданнями міністра оборони України є налагодження системи виробництва, закупівель і постачання озброєння у військо, а також розширення застосування далекобійних ударів по російських цілях

Про це глава держави сказав у відеозверненні, передає RegioNews .

"Моє головне завдання для міністра оборони України в цих умовах, це реальне налаштування системи нашої оборони, системи виробництва і закупівель, системи постачання у війська. Таке налаштування, щоб захист життя в Україні отримував все необхідне для відбиття російських ударів, для утримання позиції на фронті, для активних дій наших і завдання відчутних ударів Росії у відповідь на її терор, на цю війну, на ці вбивства, які Путін перетворив фактично на нову російську ідеологію", — сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що Євген Хмара під час служби в "Альфі" довів, що "слів на вітер не кидає" і розуміє, що російських військових неможливо зупинити самими обіцянками.

Окремо Зеленський наголосив на необхідності розширення можливостей для далекобійних ударів.

"Розраховую, що Міністерство оборони розширить простір застосування наших дипстрайків. Разом з виробниками української зброї забезпечить більше можливостей захисту українського неба і разом з партнерами додасть можливостей нашим оборонним операціям та нашим наступальним діям", — заявив глава держави.

За словами Зеленського, наразі вже є взаємодія між Євгеном Хмарою та Михайлом Драпатим. Президент наголосив, що напередодні зими Україна має максимально посилити впевненість у власній обороні та позиціях на фронті.

Нагадаємо, що Верховна Рада у середу, 19 серпня, призначила Євгенія Хмару міністром оборони України. За відповідне рішення проголосували 312 народних депутатів.