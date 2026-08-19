Сили оборони вночі уразили склади БПЛА, міст та важливі об'єкти окупантів

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України вночі 19 серпня завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, а також у тимчасово окупованому Криму

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає RegioNews .

За даними Генерального штабу ЗСУ, українські військові уразили автомобільний міст через річку Молочну поблизу Молочанська на Запоріжжі. Російські війська використовували його для забезпечення військової логістики.

Також Сили оборони уразили три склади безпілотників у районах Новопетриківки та Новотроїцького на Донеччині й Лобачевого на Луганщині.

Крім того, під удар потрапили об'єкти управління російськими дронами. Зокрема, українські військові уразили наземний ретранслятор для управління ударними БПЛА "Герань"/"Гербера" в Оленівці в окупованому Криму та пункт управління БПЛА поблизу Верхнього Рогачика на Херсонщині.

Серед інших уражених цілей — склад матеріально-технічних засобів у Кадіївці та район зосередження озброєння і військової техніки російських військ у Лисичанську на Луганщині.

Втрати російських військ уточнюються. У Генштабі зазначають, що робота Сил оборони по ключових військових цілях противника триває.

Нагадаємо, за 16 серпня бійці ЗСУ знищили 1440 окупантів, два танки, чотири бронемашини, 93 артилерійські системи, три РСЗВ, два засоби ППО, 2093 БпЛА оперативно–тактичного рівня, а також 597 одиниць автомобільної техніки ворога.