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19 серпня 2026, 20:20

У Фастові провідник поїзда побив неповнолітнього хлопця

19 серпня 2026, 20:20
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Фото: Київська міська прокуратура
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Фастівська окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження через конфлікт на залізничній станції Фастів, під час якого провідник пасажирського поїзда, за словами потерпілого, завдав тілесних ушкоджень 17-річному хлопцю

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Інцидент стався ввечері 17 серпня під час зупинки поїзда сполученням Хмельницький — Київ.

За попередніми даними, неповнолітній вийшов із вагона на станції Фастів. Перед цим він знімав на мобільний телефон, як, за його словами, провідник і машиніст вживали алкоголь. Після цього між хлопцем та провідником виник конфлікт.

Потерпілий стверджує, що працівник залізниці не дозволяв йому повернутися до поїзда та побив його. Про інцидент поліції повідомила мати хлопця. Згодом правоохоронці також отримали повідомлення від медиків, які надавали неповнолітньому допомогу.

У прокуратурі зазначили, що слідчі поліції спочатку не внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відповідне рішення ухвалив керівник Фастівської окружної прокуратури.

Провадження внесли до ЄРДР за ознаками хуліганства, вчиненого групою осіб — ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України. Наразі готуються повідомлення про підозру.

У межах розслідування правоохоронці також перевірять інформацію про можливе вживання алкоголю працівниками поїзда та дадуть правову оцінку діям усіх причетних.

За інформацією "Укрзалізниці", провідника та машиніста звільнили.

Нагадаємо, на Полтавщині поліція розслідує побиття працівника "швидкої". Чоловік пацієнтки напав на 67-річного лікаря.

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