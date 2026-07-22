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22 липня 2026, 11:47

Виїзд дітей за кордон під час війни: які документи потрібні та хто може супроводжувати

22 липня 2026, 11:47
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Ілюстративне фото: day.kyiv.ua
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Плануєте поїздку за кордон із дитиною? Під час дії воєнного стану правила перетину кордону для неповнолітніх мають свої особливості, які важливо врахувати заздалегідь

Про це інформує громадська організація "Захист Держави", передає RegioNews.

Щоб уникнути проблем під час проходження контролю, варто знати, хто може супроводжувати дитину без нотаріальної згоди другого з батьків, коли такий дозвіл необхідний і які документи потрібно мати із собою.

Хмельницький обласний осередок ГО "Захист Держави" підготував стислий путівник із головних вимог законодавства.

Основні моменти:

  • хто має право супроводжувати дитину до 16 років за кордон;
  • у яких випадках потрібна згода другого з батьків;
  • які документи необхідні для виїзду неповнолітніх під час воєнного стану.

У Хмельницькому обласному осередку ГО "Захист Держави" наголосили, що у разі виникнення складних юридичних питань щодо виїзду неповнолітніх за кордон батьки можуть отримати фахову правову консультацію.

Нагадаємо, раніше фахівці ГО "Захист Держави" розповіли, що апатія у підлітковому віці не завжди свідчить про лінощі чи небажання щось робити. Втрата інтересу до звичних занять може бути сигналом емоційного виснаження або внутрішніх переживань, які потребують уваги та підтримки.

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Україна війна діти воєнний стан виїзд за кордон документи ГО Захист Держави
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