Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 7 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по об'єктах російських окупантів у Криму, а також у Херсонській та Запорізькій областях

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

У тимчасово окупованому Криму українські військові уразили радіолокаційну станцію раннього виявлення поблизу Оленівки та майданчик зберігання, підготовки й пуску ударних БпЛА в районі Гвардійського.

Крім того, підтверджено ураження двох наземних ретрансляторів управління дронами типу "Герань"/"Гербера" в Оленівці та в Залізному Порту на Херсонщині. Ці ретранслятори забезпечували зв'язок і збільшували дальність застосування ворожих безпілотників.

Також на Запоріжжі бійці ЗСУ знищили склад паливно-мастильних матеріалів у районі Мелітополя та уразили ремонтний підрозділ окупантів поблизу Якимівки.

Українські захисники продовжують системно нищити військовий потенціал ворога.

Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України 5 серпня та в ніч на 6 серпня завдали ураження низці важливих об'єктів РФ в рамках зниження її воєнно-економічного потенціалу. Зокрема, два НПЗ та засоби управління БпЛА.

У тимчасово окупованому Криму спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" знищив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" вартістю близько 15 мільйонів доларів.