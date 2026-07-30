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30 липня 2026, 17:36

На Полтавщині легковик врізався у позашляховик: двоє загиблих, двоє постраждалих

30 липня 2026, 17:36
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Фото: поліція
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ДТП сталася в середу, 29 липня, близько 23:40 у Полтавському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій автомобіля Audi A4 зіткнувся з позашляховиком Toyota Land Cruiser, який стояв на узбіччі.

Внаслідок удару двоє пасажирів Audi (35 та 33 років) загинули на місці. Травмованих 40-річного водія та 26-річну пасажирку цього легковика з госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

Нагадаємо, 29 липня близько 10:00 на Прикарпатті легковик зіткнувся з "Уралом". Загинула пасажирка, водійка в лікарні.

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