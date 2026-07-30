Фото: поліція

ДТП сталася в середу, 29 липня, близько 23:40 у Полтавському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій автомобіля Audi A4 зіткнувся з позашляховиком Toyota Land Cruiser, який стояв на узбіччі.

Внаслідок удару двоє пасажирів Audi (35 та 33 років) загинули на місці. Травмованих 40-річного водія та 26-річну пасажирку цього легковика з госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

Нагадаємо, 29 липня близько 10:00 на Прикарпатті легковик зіткнувся з "Уралом". Загинула пасажирка, водійка в лікарні.