У Києві завершили ліквідацію наслідків нічної атаки
У столиці завершили роботи за всіма адресами, де рятувальники ліквідовували наслідки чергової російської атаки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Ворожа атака спричинила пожежі та руйнування в Оболонському та Святошинському районах міста.
Зокрема, пошкоджень зазнали території ринку, гаражного кооперативу та п’ятиповерхова нежитлова будівля.
Раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки на Київ вночі 30 липня одна людина загинула. Кількість постраждалих зросла до трьох.
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