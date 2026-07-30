Фото: ДБР

ДБР розпочало розслідування за фактом аварії українського винищувача F-16, що сталася під час виконання бойового завдання у Кременчуцькому районі Полтавської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Подія відбулася 29 липня близько 18:45. На щастя, пілот літака встиг вчасно катапультуватися – наразі його життю нічого не загрожує.

На місці падіння винищувача усю ніч та вранці 30 липня тривали слідчі заходи. Фахівці з'ясовують усі обставини та причини події.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 416 КК України (порушення правил польотів або підготовки до них, а також правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу). Розслідування триває.

Нагадаємо, 29 липня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що під час збиття російських повітряних цілей на борту винищувача F-16 виникла позаштатна ситуація. Пілот був змушений катапультуватися, а літак зазнав аварії.