Ілюстративне фото: з відкритих джерел

На річці Дніпро в Запоріжжі рятувальники запобігли черговій трагедії на воді

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

29 липня до рятувально-водолазної станції надійшов сигнал про те, що двох хлопців стрімкою течією відносить на небезпечну глибину.

Рятувальники на човні швидко дісталися до 19-річних юнаків, кинули їм рятувальний круг та евакуювали на берег. На щастя, медична допомога хлопцям не знадобилася. З врятованими провели профілактичну бесіду щодо правил безпеки під час купання.

У ДСНС нагадують, що нехтування правилами на воді нерідко призводить до фатальних наслідків. Загалом протягом 2023–2026 років на водоймах підконтрольної території Запорізької області загинули 45 людей, серед них – семеро дітей.

Нагадаємо, 20 липня на Харківщині троє дітей впали у річку та почали тонути. Хлопець зміг витягнути з води одну дівчину, проте врятувати 11-річну подругу не встиг.