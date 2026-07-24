Росіяни приготували ракети: атака може бути вже сьогодні - Зеленський
Президент України попередив, що російські окупанти готують новий масований удар по Україні. Атака може статись уже сьогодні
Про це президент України сказав у своєму звернені, передає RegioNews.
За словами Володимира Зеленського, ці дані Київ отримав від розвідки, а також від партнерів. Йдеться про те, що РФ приготувала ракети для нового удару по Україні.
"Інформація попередня є така, що впродовж 48 годин. Будь ласка, бережіть себе – зважайте на сигнали повітряної тривоги", - каже президент України.
Нагадаємо, що раніше російські окупанти завдали авіаудару по Запоріжжю, є влучання по приватному сектору.
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